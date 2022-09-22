Оголошення Путіним часткової мобілізації вимагає нових санкцій, – Урсула фон дер Ляєн

Про це вона заявила в інтерв'ю CNN.

"Путін зараз показує свою слабкість, – вважає фон дер Ляєн. – Він намагається мобілізувати персонал менш підготовлений, менш досвідчений, менш мотивований. Хоче почати бутафорські референдуми на українській суверенній землі. Тому я думаю, що це знову вимагає санкцій з нашого боку".

На її думку, вже впроваджені санкції є дуже успішними. Вони створюють важкі часи для російської економіки, для російської військової промисловості.

Нові санкції можуть стосуватися окремих осіб всередині Росії та за її межами, які підтримують агресію політично та економічно. Також йдеться про посилення загальних економічних та технологічних обмежень.

Єврокомісія днями обговорить пропозиції нових санкцій проти РФ із представниками країн ЄС.

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