Про це повідомляє Politico.

Дипломати очікують обговорення плану з обмеження цін на російську нафту, оскільки в грудні набирає чинності заборона ЄС на її імпорт.

Іншими потенційними заходами можуть стати доповнені списки підсанкційних осіб, а також заборона на імпорт російських алмазів та предметів розкоші.

2 вересня міністри фінансів країн Великої сімки (G7) ухвалили декларацію про намір обмежити граничні закупівельні ціни на російську нафту

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав до нових санкцій проти Росії через її плани щодо "референдумів" на окупованих територіях України.

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