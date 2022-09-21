Єврокомісія днями обговорить пропозиції нових санкцій проти РФ із представниками країн ЄС, - Politico
Єврокомісія розпочне обговорення з представниками країн ЄС чергового пакету санкцій проти Росії. Очікується, що обговорення розпочнеться 23 вересня
Про це повідомляє Politico.
Дипломати очікують обговорення плану з обмеження цін на російську нафту, оскільки в грудні набирає чинності заборона ЄС на її імпорт.
Іншими потенційними заходами можуть стати доповнені списки підсанкційних осіб, а також заборона на імпорт російських алмазів та предметів розкоші.
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