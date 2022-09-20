Глава дипломатії ЄС закликає до нових санкцій проти Росії через "референдуми"

Про це у вівторок, 20 вересня, заявив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Боррель назвав "референдуми" "спробою РФ легітимізувати свій незаконний військовий контроль, спрямованою на силову зміну кордонів України, що є явним порушенням Статуту ООН та незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України".

"Європейський Союз рішуче засуджує ці заплановані незаконні "референдуми", які суперечать законній і демократично обраній українській владі, порушують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та є грубим порушенням міжнародного права. Результати таких дій будуть недійсними та не будуть визнані ЄС та його державами-членами", – наголосив він.

Він також підкреслив, що Росія залякувала й переслідувала населення окупованих нею територій, обмежувала доступ до інтернету і ЗМІ, тож псевдореферендуми там не можна назвати "вільним волевиявленням людей".

"Росія, її політичне керівництво та всі причетні до цих "референдумів" та інших порушень міжнародного права в Україні будуть притягнуті до відповідальності, а також будуть розглянуті додаткові обмежувальні заходи проти Росії", – запевнив Боррель.

Нагадаємо, окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання до РФ.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що незаконний "референдум" не зупинить HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів.

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