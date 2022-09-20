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Глава дипломатії ЄС закликає до нових санкцій проти Росії через "референдуми"

20 вересня, 2022 вiвторок
23:47
Світ ЄС

Європейський Союз і його держави-члени ніколи не визнають результати псевдореферендумів на окупованих територіях України, а проти Росії можуть бути запроваджені додаткові санкції

Про це у вівторок, 20 вересня, заявив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Боррель назвав "референдуми" "спробою РФ легітимізувати свій незаконний військовий контроль, спрямованою на силову зміну кордонів України, що є явним порушенням Статуту ООН та незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України".

"Європейський Союз рішуче засуджує ці заплановані незаконні "референдуми", які суперечать законній і демократично обраній українській владі, порушують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та є грубим порушенням міжнародного права. Результати таких дій будуть недійсними та не будуть визнані ЄС та його державами-членами", – наголосив він.

Він також підкреслив, що Росія залякувала й переслідувала населення окупованих нею територій, обмежувала доступ до інтернету і ЗМІ, тож псевдореферендуми там не можна назвати "вільним волевиявленням людей".

"Росія, її політичне керівництво та всі причетні до цих "референдумів" та інших порушень міжнародного права в Україні будуть притягнуті до відповідальності, а також будуть розглянуті додаткові обмежувальні заходи проти Росії", – запевнив Боррель.

  • Нагадаємо, окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання до РФ.
  • Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що незаконний "референдум" не зупинить HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів.

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