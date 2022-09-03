Про це йдеться у спільній заяві, прийнятій у п'ятницю, 2 вересня, за підсумками засідання у Берліні.

"Сьогодні ми підтверджуємо наш спільний політичний намір доопрацювати та впровадити всеосяжну заборону на послуги, що дозволяють здійснювати морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів російського походження по всьому світу – надання таких послуг буде дозволено лише в тому випадку, якщо нафта та нафтопродукти купуються за ціною, що дорівнює або нижче за рівень, визначений широкою коаліцією країн, які дотримуються цієї цінової стелі і реалізують її", - йдеться в документі, опублікованому на сайті уряду Великобританії.

Автори декларації закликали й інші країни запровадити стелю цін на російські енергоносії, а нафтовидобувні країни – збільшити видобуток нафти, щоб замістити на ринку російську. Вони наголосили, що обмеження цін стане благотворним насамперед для небагатих країн, які страждають від дорожнечі на енергетичному ринку.

За словами міністрів, обмеження цін спрямоване на те, щоб скоротити нафтові доходи Росії та послабити її здатність "фінансувати свою агресивну війну" проти України, обмежуючи при цьому вплив війни на світові ціни на енергоносії, особливо для країн із низьким та середнім рівнем доходу. Початкова цінова межа буде встановлена "на рівні, заснованому на низці технічних параметрів", і буде узгоджена усією коаліцією, наголошується в заяві. Потім його можуть переглянути за необхідності.

Конкретні граничні ціни за барель буде оголошено пізніше. Саме рішення почне діяти з 5 грудня.

За даними ЗМІ, міністри фінансів країн Групи семи (G7) під час віртуальної зустрічі в п’ятницю, 2 вересня, мали намір схвалити план щодо обмеження цін на російську нафту. Проте в G7 зберігаються суттєві розбіжності щодо цієї пропозиції. Певні держави мають різні погляди щодо того, скільки країн за межами G7 повинні погодитися на обмеження ціни, щоб воно працювало.

Тим часом 1 вересня Росія пригрозила ембарго країнам, які підтримають встановлення граничних цін на нафту з РФ.

У зверненні 2 вересня президент України Володимир Зеленський запропонував піти далі у санкціях проти РФ і закликав Європейський Союз обмежити ціну на російський газ.

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