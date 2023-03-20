Оголошено збір: потрібні автомобілі на передову!

Шляхи міста-фортеці військові звуть “Дорогами життя”. Це ланки асфальту понівечені обстрілами.

На жаль, в таких умовах постійних бойових дій автомобілі "живуть" недовго, а пересуватися без залізних коней просто неможливо. Тому хлопці негайно потребують нових авто. Бо ці автівки рятують їхнє життя.

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Довідково:

Рота носить ім’я Номана Челебіджіхана − кримськотатарського політика і громадського діяча, першого Голови уряду Кримської Народної Республіки, організатора I Курултаю кримськотатарського народу, першого муфтія мусульман Криму, Литви, Польщі, Білорусії.

Тут служать звільнені з полону захисники України, учасники АТО, а також ті, хто не хоче призиватися на окупованій території.

Для хлопців справжнім святом буде той день, коли 251 батальйон, в якому служать Кримські татари, підніме державний Прапор України над Верховною радою Криму в Сімферополі.

Віримо, що все вийде!

Разом до перемоги!