Оголошено збір: потрібні автомобілі на передову!
Нашим захисникам роти ім. Номана Челебіджихана у складі 251 батальйону 241 бригади дуже потрібні автомобілі для виконання бойових завдань!
Шляхи міста-фортеці військові звуть “Дорогами життя”. Це ланки асфальту понівечені обстрілами.
На жаль, в таких умовах постійних бойових дій автомобілі "живуть" недовго, а пересуватися без залізних коней просто неможливо. Тому хлопці негайно потребують нових авто. Бо ці автівки рятують їхнє життя.
Ціль збору – 500 000 гривень
Долучайтеся, кожна ваша гривня зараз дуже важлива.
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Довідково:
Рота носить ім’я Номана Челебіджіхана − кримськотатарського політика і громадського діяча, першого Голови уряду Кримської Народної Республіки, організатора I Курултаю кримськотатарського народу, першого муфтія мусульман Криму, Литви, Польщі, Білорусії.
Тут служать звільнені з полону захисники України, учасники АТО, а також ті, хто не хоче призиватися на окупованій території.
Для хлопців справжнім святом буде той день, коли 251 батальйон, в якому служать Кримські татари, підніме державний Прапор України над Верховною радою Криму в Сімферополі.
Віримо, що все вийде!
Разом до перемоги!
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