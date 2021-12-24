ОГПУ погодив арешт Порошенка з можливістю внесення застави в 1 млрд грн
Офіс генпрокурора погодив призначення п'ятому президенту Петру Порошенку запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави у сумі 1 млрд грн
Про це заявили у відомстві, передає Укрінформ.
"У прокуратурі погодили клопотання про арешт Порошенка з можливістю внесення застави у розмірі мільярд гривень", - ідеться в повідомленні.
Також у Печерському суді Києва відбулося відкрите засідання, у ході якого слідчий суддя розглянув і погодив клопотання ОГПУ про надання дозволу на затримання п'ятого президента України з метою його доправлення до суду, де йому повинні обрати запобіжний захід.
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