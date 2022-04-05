ОГПУ повідомив про підозру у держзраді судді та керівнику апарату райсуду Луганщини

Про це повідомили на офіційному сайті Державного бюро розслідувань.



За попередньою інформацією, слідчі ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора оголосили про підозру в держзраді судді та керівнику апарату одного з районних судів Луганської області.

Слідчі встановили, що підозрювані у березні 2022 року перейшли на бік ворога та вступили у злочинну змову з представниками так званої "ЛНР".

Також стало відомо, що підозрювані брали безпосередню участь у створенні незаконних судових органів, які є частиною окупаційної адміністрації Росії та виконували функції представників окупаційної судової влади на території Луганщини.

Крім того ДБР повідомляє, що суддя та керівник райсуду агітували інших співробітників апарату суду перейти на бік РФ та співпрацювати з представниками окупаційної адміністрації.

За це своїм колегам обіцяли посади та хороші зарплати у незаконно створених судових органах.

З огляду на все, їм висунуто підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, що 15 березня на Харківщині депутату селищної ради від партії ОПЗЖ повідомили про підозру в підготовці до захоплення держвлади

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