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Головна Суспільство "Охматдит" передав медико-технічні завдання на закупівлю обладнання ДП "УКРМЕДПРОЕКТБУД" й очікує, що воно буде поставлено до лікарні у найкоротші терміни

"Охматдит" передав медико-технічні завдання на закупівлю обладнання ДП "УКРМЕДПРОЕКТБУД" й очікує, що воно буде поставлено до лікарні у найкоротші терміни

11 серпня, 2021 середа
18:18
Суспільство Охматдит

Національна дитяча спеціалізована лікарня МОЗ України "Охматдит" передала медико-технічні завдання на закупівлю обладнання державному підприємству "УКРМЕДПРОЕКТБУД"

Про це йдеться у пресрелізі "Охматдиту".

Генеральний директор НДСЛ "Охматдит" Володимир Жовнір наголосив, що лікарня не проводить закупівлі обладнання, не отримує грошей на закупівлі й не розпоряджається ними.

"Наразі всі медико-технічні завдання, підготовлені нашими лікарями, передані, й тепер від "УКРМЕДПРОЕКТБУДУ" залежить проведення всіх процедур з закупівлі. Наша зона відповідальності - прослідкувати, щоб було придбано те обладнання, яке насправді потрібно "Охматдиту", лікарям та пацієнтам. І це буде зроблено попри будь-який тиск", - сказав Жовнір.

Гендиректор "Охматдиту" додав, що раніше сформовані медико-технічні завдання потребували уточнень та змін, які доопрацювали спеціалісти закладу, оскільки "Охматдиту" потрібно найсучасніше та найякісніше обладнання (наркозно-дихальні апарати, апарати штучної вентиляції легень, обладнання для анестезії, операційні столи тощо).

"За останні півроку, які я очолюю "Охматдит", в лікарні вперше почали пересаджувати нирки дітям, вже 9 дітей отримали нові нирки. Чотирьом дітям зі СМА в "Охматдиті" було проведено генну терапію. Активно розвивається напрям трансплантації кісткового мозку, запустилась школа перинатальної діагностики. Охматдит підписав меморандум з МВС, завдяки якому важких пацієнтів почали доставляти до нас аеромедичною авіацією. Наша мета - стати кращою європейською клінікою. І це цілком реально. Але неможливо без відповідного обладнання. Тож ми очікуємо, що воно буде поставлено у найкоротші терміни", - сказав Жовнір.

Очільник закладу також прокоментував штучні скандали й кампанії з дезінформації проти "Охматдиту" та його керівництва, що мали місце останнім часом.

"Дехто намагається маніпулювати, робить гучні неправдиві заяви, які впливають на моральний стан медперсоналу і батьків наших пацієнтів. Це неприпустимо. Але, на жаль, це - наша реальність. Тому я закликаю мам, лікарів, медсестер, посадовців, депутатів та журналістів не довіряти інформації з сумнівних джерел та новинам, в яких не наведена офіційна позиція "Охматдиту", - сказав Жовнір.

Довідково:

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" - унікальний багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад для надання екстреної та високоспеціалізованої медичної допомоги дітям з усіх регіонів України, найбільша дитяча лікарня країни. Щорічно тут проводять понад 10 000 операцій, допомогу отримують близько 20 000 дітей. 

Після повного запуску нового корпусу лікарня значно збільшить свою потужність та зможе приймати понад 32 000 пацієнтів на рік, проводити понад 18 000 надскладних операцій, в т. ч. понад 100 трансплантацій кісткового мозку.

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