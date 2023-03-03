Про це повідомили 3 березня в telegram-каналі Служби безпеки України.

Відомо, що ці бойовики - члени терористичних організацій "ДНР", яких на початку повномасштабного вторгнення "перевели" до складу штурмових підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів південного військового округу ЗС РФ.

Зазначається, що зловмисники потрапили у полон українських захисників під час боєзіткнень на східному фронті.

"Одним із фігурантів виявився бойовик, який з 2014 року перебував у складі "розвідувального управління республіканської гвардії "ДНР". У лавах терористичного угруповання охороняв секретні російські тюрми, в яких незаконно утримували учасників руху опору. А після 24 лютого він брав безпосередню участь у штурмі українських міст на Донеччині", - йдеться у дописі.

СБУ повідомляє, що ще двоє бойовиків напередодні повномасштабної агресії вступили до так званої "народної міліції "ДНР", де їх призначили на "посади" стрільців.

Разом з іншими окупантами вони обстрілювали населені пункти на сході України, а також здійснювали інженерно-технічне облаштування ворожих позицій.

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Також серед підозрюваних – бойовик, який у 2019 році добровільно приєднався до складу "2-го батальйону ДНР".

На посаді стрільця протитанкового артилерійського взводу рашистів брав участь у боях проти українських захисників у районі Василівки та Кам’янки на Донеччині.

Також повідомляється про ще одного фігурант – мешканець Горлівки, який у 2020 році приєднався до незаконного збройного формування "ДНР". Його направили служити у танковий батальйон на "посаду" навідника.

У лютому цього року його перекинули на Новобахмутівку, де разом з рашистами обстрілював житлові квартали, цивільні та енергетичні об’єкти критичної інфраструктури.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за 6-ма статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 258-3 (участь у терористичній організації);

ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

Зазначається, що зараз зловмисники перебувають під вартою.