Охороняли секретні тюрми РФ і штурмували українські міста на Донеччині: СБУ повідомила про підозру п'ятьом окупантам
СБУ повідомила про підозру п’ятьом бойовикам, які охороняли секретні тюрми РФ і штурмували українські міста на Донеччині
Про це повідомили 3 березня в telegram-каналі Служби безпеки України.
Відомо, що ці бойовики - члени терористичних організацій "ДНР", яких на початку повномасштабного вторгнення "перевели" до складу штурмових підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів південного військового округу ЗС РФ.
Зазначається, що зловмисники потрапили у полон українських захисників під час боєзіткнень на східному фронті.
"Одним із фігурантів виявився бойовик, який з 2014 року перебував у складі "розвідувального управління республіканської гвардії "ДНР". У лавах терористичного угруповання охороняв секретні російські тюрми, в яких незаконно утримували учасників руху опору. А після 24 лютого він брав безпосередню участь у штурмі українських міст на Донеччині", - йдеться у дописі.
СБУ повідомляє, що ще двоє бойовиків напередодні повномасштабної агресії вступили до так званої "народної міліції "ДНР", де їх призначили на "посади" стрільців.
Разом з іншими окупантами вони обстрілювали населені пункти на сході України, а також здійснювали інженерно-технічне облаштування ворожих позицій.
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Також серед підозрюваних – бойовик, який у 2019 році добровільно приєднався до складу "2-го батальйону ДНР".
На посаді стрільця протитанкового артилерійського взводу рашистів брав участь у боях проти українських захисників у районі Василівки та Кам’янки на Донеччині.
Також повідомляється про ще одного фігурант – мешканець Горлівки, який у 2020 році приєднався до незаконного збройного формування "ДНР". Його направили служити у танковий батальйон на "посаду" навідника.
У лютому цього року його перекинули на Новобахмутівку, де разом з рашистами обстрілював житлові квартали, цивільні та енергетичні об’єкти критичної інфраструктури.
Наразі фігурантам повідомлено про підозру за 6-ма статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 111 (державна зрада);
- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ст. 258-3 (участь у терористичній організації);
- ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).
Зазначається, що зараз зловмисники перебувають під вартою.
- Раніше підозру від СБУ отримав перший заступник начальника генштабу РФ генерал-полковник Сергій Рудський, який віддавав накази щодо проведення повномасштабного вторгнення в Україну.
- 2 березня стало відомо, що прокурори скерували до суду обвинувальні акти щодо 41 депутата держдуми РФ, які підтримали постанову Володимира Путіна за визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР".
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