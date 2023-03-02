Про це поінформували в Офісі генпрокурора.

"Прокурори Вінницької, Івано-Франківської та Тернопільської обласних прокуратур скерували до суду обвинувальні акти стосовно 41 депутата держдуми РФ за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України)", - ствердили в пресслужбі.

Так, правоохоронці встановили, що депутати російської держдуми підтримали постанову президента РФ про прохання визнати "незалежність" тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини.

"Крім цього, 22 лютого депутати держдуми РФ проголосували за ратифікацію так званого "Договору про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу" між країною-агресором та "ЛНР/ДНР", - додали в Офісі.