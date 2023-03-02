В Україні судитимуть 41 депутата держдуми РФ, які голосували за визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР"
Прокурори скерували до суду обвинувальні акти щодо 41 депутата держдуми РФ, які підтримали постанову Володимира Путіна за визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР"
Про це поінформували в Офісі генпрокурора.
"Прокурори Вінницької, Івано-Франківської та Тернопільської обласних прокуратур скерували до суду обвинувальні акти стосовно 41 депутата держдуми РФ за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України)", - ствердили в пресслужбі.
Так, правоохоронці встановили, що депутати російської держдуми підтримали постанову президента РФ про прохання визнати "незалежність" тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини.
"Крім цього, 22 лютого депутати держдуми РФ проголосували за ратифікацію так званого "Договору про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу" між країною-агресором та "ЛНР/ДНР", - додали в Офісі.
- Раніше підозру від СБУ отримав перший заступник начальника генштабу РФ генерал-полковник Сергій Рудський, який віддавав накази щодо проведення повномасштабного вторгнення в Україну.
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