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Війна з Росією: хроніка
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СБУ повідомила про підозру заступнику начальника генштабу РФ, який керував повномасштабним вторгненням

14 лютого, 2023 вiвторок
15:53
війна з Росією

Підозру від СБУ отримав перший заступник начальника генштабу РФ генерал-полковник Сергій Рудський, який віддавав накази щодо проведення повномасштабного вторгнення в Україну

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що він причетний до планування вторгнення Росії, а також саме за його вказівками здійснювали бойову підготовку окупаційних угруповань і забезпечували їх озброєнням та боєприпасами.

СБУ зафіксувала пропагандистські тези у виступі посадовця під час засідання держдуми РФ 25 березня минулого року, яке транслювали центральні російські телеканали.

Рудський публічно виправдовував збройну агресію проти України та воєнні злочини російських загарбників.

Сергію Рудському оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни); 
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Служба безпеки України викрила шахраїв, які грабували рахунки мешканців Маріуполя та намагалися вивести викрадені кошти на користь Росії.

Росія
СБУ
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