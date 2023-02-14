Про це інформує СБУ.

До шахрайської схеми причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька. Його координували російські спецслужби, а керівник угруповання входив до близького оточення терориста Дениса Пушиліна.

Зловмисники з кол-центру в тимчасово окупованому Донецьку дзвонили до українських банків і представлялися власниками рахунків. Після цього вони отримували доступ до онлайн-банкінгу. Щоб пройти "ідентифікацію", шахраї використовували клієнтські бази захоплених філій у тимчасово окупованому Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутів дзвінків.

"До обслуговування спецобладнання залучались десятки мешканців з різних регіонів України, які «в темну» виконували вказівки своїх керівників", - пише СБУ.

У такий спосіб вони використали персональні дані майже 4 тис. місцевих мешканців, зокрема й тих, які загинули або яких примусово вивезли до Росії. Усі вони мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території.

Щоб приховати злочин, організатори шахрайської схеми "конвертували" награбоване у криптовалюту.

Наразі СБУ виявила та заблокувала банківські рахунки та криптогаманці зловмисників. Під час обшуків у 8 областях України вилучили комп'ютерне обладнання, яке забезпечувало реалізацію шахрайської схеми. Також наклали арешт на викрадені кошти на загальну суму близько 65 млн грн.

Крім того, СБУ встановила, що шахраї у такий спосіб обкрадали й російських громадян. Їхні гроші вони виводили на криптогаманці керівництва терористичної організації "ДНР" та кураторів ФСБ.