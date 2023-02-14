Намагалися перевести гроші ворогові: СБУ викрила шахраїв, які викрали в мешканців Маріуполя майже 100 млн грн
Служба безпеки України викрила шахраїв, які грабували рахунки мешканців Маріуполя та намагалися вивести викрадені кошти на користь Росії
Про це інформує СБУ.
До шахрайської схеми причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька. Його координували російські спецслужби, а керівник угруповання входив до близького оточення терориста Дениса Пушиліна.
Зловмисники з кол-центру в тимчасово окупованому Донецьку дзвонили до українських банків і представлялися власниками рахунків. Після цього вони отримували доступ до онлайн-банкінгу. Щоб пройти "ідентифікацію", шахраї використовували клієнтські бази захоплених філій у тимчасово окупованому Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутів дзвінків.
"До обслуговування спецобладнання залучались десятки мешканців з різних регіонів України, які «в темну» виконували вказівки своїх керівників", - пише СБУ.
У такий спосіб вони використали персональні дані майже 4 тис. місцевих мешканців, зокрема й тих, які загинули або яких примусово вивезли до Росії. Усі вони мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території.
Щоб приховати злочин, організатори шахрайської схеми "конвертували" награбоване у криптовалюту.
Наразі СБУ виявила та заблокувала банківські рахунки та криптогаманці зловмисників. Під час обшуків у 8 областях України вилучили комп'ютерне обладнання, яке забезпечувало реалізацію шахрайської схеми. Також наклали арешт на викрадені кошти на загальну суму близько 65 млн грн.
Крім того, СБУ встановила, що шахраї у такий спосіб обкрадали й російських громадян. Їхні гроші вони виводили на криптогаманці керівництва терористичної організації "ДНР" та кураторів ФСБ.
- 13 лютого Служба безпеки затримала у Києві ворожого поплічника, який перебував у розшуку за добровільну співпрацю з російськими окупантами на тимчасово захопленій частині Сходу України
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