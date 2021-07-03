"Око вогню": витік газу спричинив велетенське загоряння у Мексиканській затоці
Через пошкодження підводного трубопроводу мексиканської нафтогазовидобувної компанії Pemex поблизу півострова Юкатан можна було спостерігати явище, що вже названо "оком вогню"
Газ вулканоподібно виходив на поверхню й горів прямо над водою, передає Еспресо.TV.
Аби газасити настільки незвичну пожежу співробітникам компанії знадобилося 5 годин, пише британська газета The Guardian.
"Витік газу загорівся близько 5:15 ранку за місцевим часом. Вогонь було повністю ліквідовано до 10:30 ранку", - зазначає видання.
Про постраждалих не повідомляється.
Гілка трубопроводу, на якій сталося загоряння, йде від місця морської скважини до станції перекачки видобутого газу.
Відео з твіттеру мексиканського журналіста Мануеля Лопеса Сан Мартіна
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