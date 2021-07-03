"Око вогню": витік газу спричинив велетенське загоряння у Мексиканській затоці

Газ вулканоподібно виходив на поверхню й горів прямо над водою, передає Еспресо.TV.



Аби газасити настільки незвичну пожежу співробітникам компанії знадобилося 5 годин, пише британська газета The Guardian.



"Витік газу загорівся близько 5:15 ранку за місцевим часом. Вогонь було повністю ліквідовано до 10:30 ранку", - зазначає видання.



???? Incendio registrado en aguas del Golfo de México



A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)



Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio



Esta fuera de control hace 8 horas pic.twitter.com/KceOTDU1kX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021



Про постраждалих не повідомляється.



Гілка трубопроводу, на якій сталося загоряння, йде від місця морської скважини до станції перекачки видобутого газу.





Відео з твіттеру мексиканського журналіста Мануеля Лопеса Сан Мартіна



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