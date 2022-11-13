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Окремих журналістів позбавили прес-карт за неузгоджену роботу в Херсоні

13 листопада, 2022 неділя
18:09
Суспільство журналісти на війні

Працівникам ЗМІ, що порушили наказ головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Херсоні, скасували дозвіл на роботу в районі ведення бойових дій

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Окремих журналістів, що працювали в Херсоні, позбавили права на роботу в районах ведення бойових дій.

"Нещодавно деякі представники ЗМІ, ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження з відповідними командирами та службами зв’язків з громадськістю військових частин, здійснювали інформаційну діяльність в місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів", - мовиться у зверненні.

Генштаб пояснює: працівники ЗМІ не узгодили свої дії з військовими, чим порушили наказ Головнокомандувача Збройних Сил України №73 від 03.03.2022 та інші відповідні документи командування. Тепер ці журналісти не зможуть працювати в зонах ведення бойових дій. 

  • Нагадаємо, щоб висвітлювати бойові дії, журналістам потрібно отримати прес-карту від управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України. Згідно з правилами, представник ЗМІ має право на публікацію загальних відомостей про підготовку та застосування сил оборони, їхню участь у відсічі російської збройної агресії та результати завершених операцій. Однак у наказі наголошується, що для поширення цих даних потрібно їх узгодити з "відповідним  керівником, командиром, начальником". 
     

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журналісти
Херсон
ЗСУ
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