Окремий вид воєнних злочинів: Україна передасть Міжнародному кримінальному суду дані про знищення окупантами культурної спадщини у Криму
Офіс генерального прокурора направив повідомлення до Міжнародного кримінального суду про військові злочини проти об'єктів культурної спадщини в окупованому Криму
Про це повідомляє пресслужба ОГПУ.
Так, повідомлення підписали генеральний прокурор Ірина Венедіктова, юристи та експерти. У документі наведено докази широкомасштабного руйнування і привласнення об'єктів культурної спадщини окупаційною владою.
Серед них:
- Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його хору;
- Історичне середовище столиці кримських ханів у Бахчисараї - Ханський палац, Чуфут-Кале;
- Кримська астрофізична обсерваторія;
- Вежа Костянтина і Докова вежа в місті Феодосія;
- Церква Іоанна Предтечі в місті Керч.
У зверненні детально описані численні випадки незаконних археологічних розкопок і зміни культурних цінностей на окупованій території півострова Крим, зокрема поселень Кермен-Бурун і Сиваг-Кермен.
Також там детально описані окремі форми вчинення злочинів з боку російської та окупаційної влади в Криму. Серед них:
- незаконний обіг предметів культури;
- злочинна недбалість у процесі так званої "реставрації" об'єктів культури;
- проведення незаконних археологічних розкопок, зокрема, місць поховань і курганів, їх руйнування і пограбування;
- переміщення культурних цінностей з тимчасово окупованої території.
"Знищення унікальних об'єктів культурної спадщини людства є таким же незворотнім злочином, як і позбавлення людини життя. Адже один із способів припинити існування народу - це знищити його культуру та історію", - наголосила Венедіктова.
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