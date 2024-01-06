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Окунь в духовці. Ділимось смачним рецептом ресторанної страви
Смажена риба – це класика. А ось риба, запечена в духовці, – це надзвичайно смачно й корисно
Інгредієнти для окуня, запеченого в духовці:
- філе окуня – 1 шт.
- морква – 1 шт.
- яйце - 1 шт.
- часник - 1 зубч.
- сир твердий - 100 г
- сметана - 200 г
- сіль - за смаком
- приправа для риби - за смаком
- суміш свіжо мелених перців - за смаком
Покроковий рецепт приготування окуня, запеченого в духовці:
- нарізаємо філе окуня невеликими шматочками, посипаємо їх сіллю та перцем, збризкуємо лимонним соком та залишаємо ненадовго промаринуватися
- викладаємо рибу на лист, застелений пергаментом.
- моркву тремо на великій тертці, обсмажуємо в олії, викладаємо на рибу
- часник чистимо і ножем дрібненько нарізаємо
- сир нарізаємо кубиками
- у тарілку наливаємо сметану
- додаємо яйце, часник та сир, приправляємо спеціями та соком лимона, вимішуємо
- отриманою сумішшю поливаємо кожен шматочок риби
- відправляємо запікатися в духовку на 25 хв. при температурі 180 градусів.
- коли духовку вимкнете, не залишайте рибу, бо вона може стати менш соковитою.
Смачного!
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