Окупантам з Петербургу роздали методички про боротьбу НКВС з ОУН-УПА
Головам підрозділів петербурзької поліції розіслали аналітичну довідку про боротьбу НКВС із націоналістами у західних регіонах СРСР
У документі пропонується використати досвід радянської держбезпеки "при проведенні спеціальної військової операції" в Україні. Про це стало відомо пітерському виданню "Фонтанка".
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Довідка на 28 сторінках називається "Досвід діяльності НКВС (МВС) СРСР щодо боротьби з націоналістичними формуваннями у західних регіонах Радянського Союзу та його використання під час проведення спеціальної військової операції".
На заході СРСР, нагадаємо, радянські каральні органи боролися з українськими, білоруськими, литовськими, латиськими та естонськими націоналістами.
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Документ підготовлено Всеросійським науково-дослідним інститутом МВС Росії.
- Як вже повідомлялося, російський письменник та публіцист Віктор Шендерович, що оцінює себе як ліберала, звинуватив українське суспільство у "сплесках нацизму".
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