У документі пропонується використати досвід радянської держбезпеки "при проведенні спеціальної військової операції" в Україні. Про це стало відомо пітерському виданню "Фонтанка".

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Довідка на 28 сторінках називається "Досвід діяльності НКВС (МВС) СРСР щодо боротьби з націоналістичними формуваннями у західних регіонах Радянського Союзу та його використання під час проведення спеціальної військової операції".

На заході СРСР, нагадаємо, радянські каральні органи боролися з українськими, білоруськими, литовськими, латиськими та естонськими націоналістами.

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Документ підготовлено Всеросійським науково-дослідним інститутом МВС Росії.