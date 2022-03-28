Окупанти 40 разів обстріляли Київщину, найбільші руйнування в Бучанському, Броварському та Вишгородському районах – ОВА

Про це Київська обласна військова адміністрація повідомила у Telegramm.



"За минулу добу зафіксовано більше 40 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури. Найбільш руйнувань внаслідок обстрілів зазнали райони: Бучанський (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади); Броварський (Великодимерська громада) та Вишгородський райони (Димерська, Іванківська громади)", – вказала Київська ОВА.



За її даними, наразі на Київщині айнебезпечнішими є такі напрямки: Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, село Немішаєве, Дмитрівська та Макарівська громадаи, північ Вишгородського району, території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад у Броварському районі.



У Білоцерківському, Фастівському та Обухівському районі ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів, відзначається у повідомленні.



Що стосується Бориспільського району, на території Золочівської громади впали уламки збитої ворожої ракети на садовий будинок, однак обійшлося без жертв.



По Бучанському району в Макарівській, Ірпінській, Гостомельській громадах – обстріли. Обстрілюють також окупанти село Петрушки, Шпитьки, Святопетрівське. Борщагівська та Вишнівська громади пережили ракетні удари.



У Бородянській, Гостомельській, Дмитрівській громадах зафіксоване переміщення ворога.



У Бучанській та Немішаївській громадах ворог окопався.



Майже в усіх громадах Бучанського району зруйнована інфраструктура.



По Броварському району: у Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах стоїть ворожа техніка. Багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків.



Що стосується Вишгородського району, в Іванківській, Димерської та Поліської громадах ОВА фіксує гуманітарну катастрофу. Славутич повністю ізольований.

Нагадаємо, у вівторок, 22 березня, російські окупанти обстріляли з артилерії Бровари у Київській області.