Окупанти 40 разів обстріляли Київщину, найбільші руйнування в Бучанському, Броварському та Вишгородському районах – ОВА
Найнебезпечнішими напрямками на Київщині є Житомирська траса, напрямок Буча – Ірпінь – Гостомель, Немішаєве, Дмитрівська та Макарівська громади, північ Вишгородського району, а також деякі населені пункти у Броварському районі
Про це Київська обласна військова адміністрація повідомила у Telegramm.
"За минулу добу зафіксовано більше 40 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури. Найбільш руйнувань внаслідок обстрілів зазнали райони: Бучанський (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади); Броварський (Великодимерська громада) та Вишгородський райони (Димерська, Іванківська громади)", – вказала Київська ОВА.
За її даними, наразі на Київщині айнебезпечнішими є такі напрямки: Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, село Немішаєве, Дмитрівська та Макарівська громадаи, північ Вишгородського району, території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад у Броварському районі.
У Білоцерківському, Фастівському та Обухівському районі ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів, відзначається у повідомленні.
Що стосується Бориспільського району, на території Золочівської громади впали уламки збитої ворожої ракети на садовий будинок, однак обійшлося без жертв.
По Бучанському району в Макарівській, Ірпінській, Гостомельській громадах – обстріли. Обстрілюють також окупанти село Петрушки, Шпитьки, Святопетрівське. Борщагівська та Вишнівська громади пережили ракетні удари.
У Бородянській, Гостомельській, Дмитрівській громадах зафіксоване переміщення ворога.
У Бучанській та Немішаївській громадах ворог окопався.
Майже в усіх громадах Бучанського району зруйнована інфраструктура.
По Броварському району: у Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах стоїть ворожа техніка. Багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків.
Що стосується Вишгородського району, в Іванківській, Димерської та Поліської громадах ОВА фіксує гуманітарну катастрофу. Славутич повністю ізольований.
Нагадаємо, у вівторок, 22 березня, російські окупанти обстріляли з артилерії Бровари у Київській області.
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