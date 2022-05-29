Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Сьогодні близько 13 години Росія зі своєї території обстріляла околиці Бачівська, Шосткинський район. Близько 5 прильотів з міномету", - зазначив він.

Унаслідок російських обстрілів ніхто не постраждав.

28 травня близько 18-ї години авіація РФ випустила три некеровані ракети по двох прикордонних населених пунктах Сумщини, унаслідок чого було поранено людину й пошкоджено будинки, церкву й дитсадок.

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