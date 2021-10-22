Окупанти активізували мінування тилових районів на Донбасі, - розвідка
Російські окупаційні війська на Донбасі активізували мінування тилових районів поблизу лінії розмежування
Про це у Facebook повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
Окупаційні війська продовжують нарощувати інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій. Також вони відновлюють і обладнають нові позиції, в тому числі фейкові.
"У той же час окупанти активізували інженерні роботи і мінування ділянок місцевості в тилових районах недалеко від лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.
Окупанти розширюють межі районів для розміщення техніки і озброєнь, а також встановлює навколо них нові мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародними конвенціями мін.
"Зазначені дії російських окупаційних військ створюють додаткову небезпеку для цивільного населення, що проживає на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в повідомленні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.47
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.77
- Актуальне
- Важливе