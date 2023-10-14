Окупанти атакували Берислав на Херсонщині: є загибла
Уранці суботи, 14 жовтня, російські окупанти вдарили по місту Берислав Херсонської області. Через ворожу атаку загинула місцева жителька, яка опинилася під завалами
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що російський обстріл Берислава стався близько 06:00. За даними Херсонської обласної прокуратури, окупанти вдарили керованими авіабомбами.
Фото: Херсонська обласна прокуратураРосійські війська влучили по приватному будинку. Під завалами опинилася 60-річна жінка.
Згодом жителька загинула. Її травми були несумісні з життям.
Також пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.
Фото: Херсонська обласна прокуратура
- Також напередодні у Бериславі окупанти вдарили дроном по автівці з цивільними, внаслідок чого загинула жінка.
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