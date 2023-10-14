Окупанти атакували Берислав на Херсонщині: є загибла

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що російський обстріл Берислава стався близько 06:00. За даними Херсонської обласної прокуратури, окупанти вдарили керованими авіабомбами.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські війська влучили по приватному будинку. Під завалами опинилася 60-річна жінка.

Згодом жителька загинула. Її травми були несумісні з життям.

Також пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.

Фото: Херсонська обласна прокуратура