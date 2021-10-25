Окупанти чотири рази порушили "тишу" на Донбасі: поранено українського військового

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Біля Кам’янки російські окупаційні війська обстріляли позиції наших воїнів з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

У напрямку Золотого-4 найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb