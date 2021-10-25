Окупанти чотири рази порушили "тишу" на Донбасі: поранено українського військового
Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню на Донбасі, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Біля Кам’янки російські окупаційні війська обстріляли позиції наших воїнів з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
У напрямку Золотого-4 найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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