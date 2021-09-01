Окупанти чотири рази порушили "тишу" на Донбасі: запускали безпілотник і стріляли із забороненої зброї
Від початку цієї доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ
Про це передає пресцентр штабу ООС.
У напрямку Золотого-4 російські найманці обстріляли наші позиції з протитанкових ракетних комплексів.
Біля Авдіївки противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та міномети 82-го калібру.
Поблизу Новозванівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційні військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.88
Купівля 26.88Продаж 27.1
-
EUR
Купівля 31.63Продаж 32.03
- Актуальне
- Важливе