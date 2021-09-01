Окупанти чотири рази порушили "тишу" на Донбасі: запускали безпілотник і стріляли із забороненої зброї

Про це передає пресцентр штабу ООС.



У напрямку Золотого-4 російські найманці обстріляли наші позиції з протитанкових ракетних комплексів.

Біля Авдіївки противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та міномети 82-го калібру.

Поблизу Новозванівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційні військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb