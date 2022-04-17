Окупанти депортують ізюмчан насильницьким шляхом, - Стрельник

Про це він розповів в етері Espreso.TV



“За нашими даними, насильницьким шляхом, або обманним шляхом, брехнею було депортовано майже 60 Ізюмчан. Колона з автобусами проїжджала через Куп'янськ і перетнула кордон в пункті пропуску Чугунівка Харківської області, далі ці автобуси відправились у невідомому напрямку”,- зауважив Стрельник.



Також депутат додав, що зараз Ізюмчани перебувають у Бєлгородській області.



“Нам розповідають родичі Ізюмчан, які піддалися цьому насильницькому вивезенню про те, що вони зараз перебувають у Бєлгородській області. Зараз з ними проходять якісь бесіди місцевих спецслужб. Тобто, ситуація дуже складна, окупанти депортують місцевих мешканців насильницьким шляхом, людей виселяють зі своїх осель і своїми автобусами організовано викрадають і вивозять людей через кордон”,- заявив депутат.





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