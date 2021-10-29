Окупанти дев’ять разів порушили "тишу" на Донбасі: поранені троє українських військових

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Поблизу Причепилівки окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Павлополя ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.

У напрямку Зайцевого найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У бік Старогнатівки окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Новотошківського ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

У районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та Павлопіль російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я двох поранених – задовільний, одного – середньої важкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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