Окупанти дев’ять разів порушили "тишу" на Донбасі: поранені троє українських військових
Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню на Донбасі
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Поблизу Причепилівки окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Павлополя ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.
У напрямку Зайцевого найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
У бік Старогнатівки окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Біля Новотошківського ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
У районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та Павлопіль російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я двох поранених – задовільний, одного – середньої важкості.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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