Окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі, поранено українського військового

Про це пердає пресцентр штабу ООС.

Поблизу селища Піски окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новомихайлівки ворог обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

У результаті обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.





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