Окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі, поранено українського військового
Протягом поточної доби зафіксовано 2 обстріли з боку російських окупаційних військ
Про це пердає пресцентр штабу ООС.
Поблизу селища Піски окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Новомихайлівки ворог обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.
У результаті обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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