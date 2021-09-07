Окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі: стріляли із гранатометів і стрілецької зброї

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.



У напрямку населеного пункту Залізне російські найманці обстріляли позиції українських захисників з станкових протитанкових гранатометів.



Поблизу населеного пункту Зайцеве окупанти застосували стрілецьку зброю.



Бойових втрат серед українських захисників немає.



На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.



Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

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