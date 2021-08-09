Окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі: стріляли з гранатометів та запускали безпілотник
Від початку доби зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Поблизу населеного пункту Південне противник обстріляв позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає.
На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
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