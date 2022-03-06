Окупанти фізично і морально виснажені. Бояться і сплять по 2-3 години, - глава МВСУ

Про це у вечірньому зверненні повідомив глава МВС України Денис Монастирський, інформує Еспресо.TV

"З кожним днем наш дух зростає, а дух російських солдатів навпаки – занепадає. Ці висновки ми робимо з телефонних розмов окупантів, які перехоплює Національна поліція України. Окупанти розбиті емоційно, виснажені, вони знають, що з кожного вікна по них стрілятимуть, що кожен громадянин готовий із ними воювати. Російські військові сплять по 2–3 години на добу. Вони перелякані", - зазначив міністр.

Також він наголосив на безперервній шаленій роботі, яку проводять усі підрозділи міністерства:

Поліцейські спільно з нацгвардійцями знешкоджують диверсантів та протидіють мародерам. Разом із місцевим населенням зупиняють танки, блокують пересування колон ворожої техніки, женуть ворога з нашої рідної землі;

Прикордонники першими прийняли на себе ворожий вогонь і зараз роблять величезну роботу з біженцями, які шукають прихисток від війни закордоном;

Рятувальники ДСНС під обстрілами з російських градів кожного дня гасять пожежі, титанічними зусиллями витягують з-під завалів дітей та дорослих, проводять евакуацію населення;

Кіберполіцейські та IT-волонтери ведуть потужну боротьбу в діджитал-просторі. Вони вже "поклали" десятки онлайн-ресурсів уряду РФ, найбільших російських пропагандистських ЗМІ, а також банків.

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