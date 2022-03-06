Окупанти фізично і морально виснажені. Бояться і сплять по 2-3 години, - глава МВСУ
Вони знають, що ворогом у них є кожен громадянин України, а постріл може пролунати з кожного вікна
Про це у вечірньому зверненні повідомив глава МВС України Денис Монастирський, інформує Еспресо.TV
"З кожним днем наш дух зростає, а дух російських солдатів навпаки – занепадає. Ці висновки ми робимо з телефонних розмов окупантів, які перехоплює Національна поліція України. Окупанти розбиті емоційно, виснажені, вони знають, що з кожного вікна по них стрілятимуть, що кожен громадянин готовий із ними воювати. Російські військові сплять по 2–3 години на добу. Вони перелякані", - зазначив міністр.
Також він наголосив на безперервній шаленій роботі, яку проводять усі підрозділи міністерства:
- Поліцейські спільно з нацгвардійцями знешкоджують диверсантів та протидіють мародерам. Разом із місцевим населенням зупиняють танки, блокують пересування колон ворожої техніки, женуть ворога з нашої рідної землі;
- Прикордонники першими прийняли на себе ворожий вогонь і зараз роблять величезну роботу з біженцями, які шукають прихисток від війни закордоном;
- Рятувальники ДСНС під обстрілами з російських градів кожного дня гасять пожежі, титанічними зусиллями витягують з-під завалів дітей та дорослих, проводять евакуацію населення;
- Кіберполіцейські та IT-волонтери ведуть потужну боротьбу в діджитал-просторі. Вони вже "поклали" десятки онлайн-ресурсів уряду РФ, найбільших російських пропагандистських ЗМІ, а також банків.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.17
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.74
- Актуальне
- Важливе