Окупанти із забороненої зброї обстріляли українські позиції поблизу Катеринівки, Лобачевого та Оріхового
Від початку доби з боку збройних формувань РФ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це інформує пресштаб ООС.
У бік Катеринівки противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу. У напрямку села Лобачеве російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Оріхового російські збройні формування обстрілювали позиції українських захисників із застосуванням мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
- Нагадаємо, 14 лютого російські окупаційні війська в зоні проведення Операції об'єднаних сил 5 разів порушили режим припинення вогню.
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