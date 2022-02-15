Окупанти із забороненої зброї обстріляли українські позиції поблизу Катеринівки, Лобачевого та Оріхового

Про це інформує пресштаб ООС.



У бік Катеринівки противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу. У напрямку села Лобачеве російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.



Неподалік Оріхового російські збройні формування обстрілювали позиції українських захисників із застосуванням мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.



Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.



Нагадаємо, 14 лютого російські окупаційні війська в зоні проведення Операції об'єднаних сил 5 разів порушили режим припинення вогню.