Окупанти катували затриманого заступника голови Меджлісу Джелялова, - ОГПУ

Про це повідомляє пресслужба відомства.

3-4 вересня окупаційними "органами" у Криму були проведені чергові незаконні обшуки та затримання громадян України.

Прокуратура АР Крим та міста Севастополя розпочала кримінальні провадження за фактами порушення недоторканності житла та порушення законів та звичаїв війни..

За даними слідства, протягом двох діб ані адвокатів, ані членів родин затриманих не було повідомлено про їхнє місцезнаходження. Крім того, Джелялова катували.

Нелегальні ув’язнення осіб, застосування до них тортур та нелюдського поводження визнаються воєнними злочинами.

4 вересня під будівлею окупаційного ФСБ РФ у м. Сімферополі були затримані ще 42 жителі Криму, які намагалися дізнатися інформацію щодо затриманих



Активістів звинувачують у невиконанні вимог поліції та невиконанні правил поведінки при надзвичайній ситуації.



Відомості за фактом незаконного позбавлення волі окупаційними "правоохоронцями" також внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 146 КК України.



Нагадаємо, у суботу, 4 вересня 2021 року, в помешканні першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла в селі Первомайське Сімферопольського району російські силовики провели обшуки.

Президент України Володимир Зеленський назвав нові репресії російської окупаційної влади проти кримських татар помстою за "Кримську платформу".

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що схопленому в окупованому Криму його заступнику Наріману Джелялову загрожує до 15 років ув'язнення.