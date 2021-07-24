Окупанти "ЛНР" заборгували за воду 170 млн й різко скоротили її подачу населенню
Окупаційна адміністрація "ЛНР" обмежила подачу води населенню і намагається оскаржувати борги перед Попаснянським водоканалом, який постачає воду на непідконтрольну територію
Про це голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай розповів в інтерв'ю державному телеканалу Дом, передає Еспресо.TV.
Він зазначив, що Попаснянський райводоканал і зараз, і після модернізації готовий стабільно постачати водою жителів непідконтрольної українській владі території області.
"Ми готові, але "влада" на тимчасово окупованій території періодично все-таки створює проблеми, навіть жителям непідконтрольної Україні території. Через дуже посушливу, суху погоду, спеку на непідконтрольній території води все менше і менше. І є підтвердження, що окупаційна влада жорстко обмежила подачу води людям. Воду дають на пару годин на день. З водою там колосальна проблема", - наголосив Гайдай.
За його словами, водночас "ЛНР" намагається оскаржувати тарифи і виставлені до оплати суми.
"Тому що їх заборгованість велика, близько 170 млн грн. І вони намагаються оскаржувати і цю суму боргу", - уточнив голова ОДА.
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