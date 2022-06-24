Окупанти масово грабують квартири людей в Енергодарі, - мер Орлов

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Зараз ситуація ускладнюється тим, що окупанти почали масово грабувати та викрадати людей, обкрадати квартири. Відповідно, це посилює панічні настрої й містяни, у тому числі працівники атомної станції, масово виїжджають з міста, залишаючи все майно, бо розуміють, що особиста безпека цінніша, ніж матеріальні речі. Окупанти вже вскрили близько десяти квартир, окрім моєї, також моїх колег та знайомих, виносять побутову техніку, фотографують щось там. Вони просто виламують двері, все трощать у квартирі та те, що їм до вподоби, виносять" – зазначив міський голова.



Дмитро Орлов зауважив, що зазвичай пограбування відбуваються перед ротацією російських військових, потім приходить нова зміна і через тиждень-другий повторюється все те ж саме. Зрозуміло, що окупантів цікавить виключно матеріальна складова.



"Що стосується масових викрадень, є інформація у соціальних мережах і це підтверджується, що викрадають людей, а потім вимагають за них гроші, щоб їх відпустити. Серед бюджетників та комунальників є масові викрадення керівного складу. Працівники комунальної та бюджетної сфер отримали заробітну плату за цей місяць у гривні і продовжують працювати відповідно до законів України. Важко представникам цих підприємств, бо на них йде великий тиск окупантів" – пояснив Орлов.



Мер Енергодара додав, що комунальна сфера та обслуговування міста працює, є і водопостачання, і електропостачання, і водовідведення.

8 червня Енергоатом повідомив, що Росія викрала 20 мешканців окупованого Енергодару, з них 11 - співробітники Запорізької АЕС

17 червня міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів, що в окупованому Енергодарі збільшилися випадки викрадення містян