В окупованому Енергодарі збільшилися випадки викрадення містян, - мер Орлов
Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що більше ніж 50 осіб знаходиться постійно у полоні, їх катують за проукраїнську позицію, тобто за те, що вони громадяни України та патріоти своєї держави
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Викрадень зараз побільшало. Понад 50 осіб знаходиться постійно у полоні, а когось за добу-дві випускають. Після неволі у людей фізичні ушкодження, немає живого місця. Катують за проукраїнську позицію, тобто за те, що людина громадянин України та патріот своєї держави, за це людей б'ють та фізично над ними знущаються" – розказав міський голова.
Дмитро Орлов зазначив, що про умови, у яких знаходяться полонені, інформації немає. Людям, що виходять, під погрозами заборонено розповідати якісь деталі.
"Що стосується першого викрадення, то вже 91-й день, як першого заступника міського голови Самойдюка Іван Гнатовича немає, де він знаходиться невідомо. Є також певна кількість осіб, які більше місяці знаходяться у полоні й зв'язок з ними відсутній" – розповів мер Енергодара.
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