Окупанти викрали першого заступника міського голови Енергодара

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.



Наразі не відомо, в якому стані він перебуває. На зв’язок не виходить зі вчорашнього дня. А вже сьогодні, 20 березня, у мерії отримали підтверджену інформацію про те, що його викрали окупанти.



"Окупанти також розпочали фізичний, психологічний тиск на активних в своїй публічній діяльності мешканців Енергодара. Продовжують розшукувати тих енергодарців, в принциповій позиції яких вбачають для себе загрозу. Просимо депутатів, активістів та публічних енергодарців зараз зберігати максимальну обережність. Не відповідайте на незнайомі телефони, не розповідайте нікому про своє фактичне місцезнаходження", – йдеться в повідомленні.



Громадян Енергодара просять зараз максимально об’єднатися та о 14:00 прийти до будівлі міської ради, аби заявити про свою категоричну незгоду щодо викрадення та утримання у неволі громадян України.

Раніше повідомляли, що звільнений з російського полону міський голова Мелітополя Іван Федоров записав перше відеозвернення. Він подякував усім мелітопольцям та президентові за щоденну боротьбу.