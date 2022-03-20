Окупанти викрали першого заступника міського голови Енергодара
Окупанти, які не домоглися від міської влади жодної співпраці, викрали першого заступника міського голови Івана Самойдюка
Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
Наразі не відомо, в якому стані він перебуває. На зв’язок не виходить зі вчорашнього дня. А вже сьогодні, 20 березня, у мерії отримали підтверджену інформацію про те, що його викрали окупанти.
"Окупанти також розпочали фізичний, психологічний тиск на активних в своїй публічній діяльності мешканців Енергодара. Продовжують розшукувати тих енергодарців, в принциповій позиції яких вбачають для себе загрозу. Просимо депутатів, активістів та публічних енергодарців зараз зберігати максимальну обережність. Не відповідайте на незнайомі телефони, не розповідайте нікому про своє фактичне місцезнаходження", – йдеться в повідомленні.
Громадян Енергодара просять зараз максимально об’єднатися та о 14:00 прийти до будівлі міської ради, аби заявити про свою категоричну незгоду щодо викрадення та утримання у неволі громадян України.
- Раніше повідомляли, що звільнений з російського полону міський голова Мелітополя Іван Федоров записав перше відеозвернення. Він подякував усім мелітопольцям та президентові за щоденну боротьбу.
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