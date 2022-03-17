Мер Мелітополя після полону: дякую кожному, хто, не боячись ув'язнення і репресій, виходив на мітинги і декларував, що ми - вільний народ

Відеозвернення Іван Федоров опублікував у Facebook.



"Я хочу подякувати кожному мелітопольцю, який не боячись бути ув'язненим, не боячись репресій, не боячись допитів, відстоював свою позицію. Виходив на мітинг, виходив на демонстрації, тим самим декларував, що ми вільний народ, ми Українці, ми мелітопольці. нас так заведено – відстоювати свої інтереси", – сказав Федоров.



Також міський голова подякував президенту Володимиру Зеленському. І додав, що про всі деталі та плани повідомить згодом.





Нагадаємо, 12 березня Володимир Зеленський попросив міжнародну спільноту докласти всіх зусиль для звільнення захопленого російськими окупантами міського голову Мелітополя Івана Федорова.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb