Мер Мелітополя після полону: дякую кожному, хто, не боячись ув'язнення і репресій, виходив на мітинги і декларував, що ми - вільний народ
Звільнений з російського полону міський голова Мелітополя Іван Федоров записав перше відеозвернення. Він подякував усім мелітопольцям та президентові за щоденну боротьбу
Відеозвернення Іван Федоров опублікував у Facebook.
"Я хочу подякувати кожному мелітопольцю, який не боячись бути ув'язненим, не боячись репресій, не боячись допитів, відстоював свою позицію. Виходив на мітинг, виходив на демонстрації, тим самим декларував, що ми вільний народ, ми Українці, ми мелітопольці. нас так заведено – відстоювати свої інтереси", – сказав Федоров.
Також міський голова подякував президенту Володимиру Зеленському. І додав, що про всі деталі та плани повідомить згодом.
- Нагадаємо, 12 березня Володимир Зеленський попросив міжнародну спільноту докласти всіх зусиль для звільнення захопленого російськими окупантами міського голову Мелітополя Івана Федорова.
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