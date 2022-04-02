В Енергодарі окупанти обстріляли з мінометів мирний проукраїнський мітинг, відомо про чотирьох поранених
Близько 11:50 2 квітня в Енергодарі Запорізької області лунали вибухи, окупанти обстріляли мирний проукраїнський мітинг із мінометів, чотири людини зазнали поранень
Про це розповіли в Енергоатомі.
"В Енергодарі серія гучних вибухів!" - ідеться в заяві
Як зазначив телеґрам-канал Енергодар, уранці 2 квітня мешканці зібралися на мирний проукраїнський мітинг, вони спілкувалися та співали гімн.
"За цим спостерігали русскофашистські окупанти. Коли енергодарці почали розходитися, під’їхали автозаки, у які загарбники почали пакувати місцевих. За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів. Нажахані енергодарці почали тікати у різні сторони", - ідеться в повідомленні.
Сирени автомобілів лунали навіть на вулицях, віддалених від місця вибуху.
У місті почали глушити зв'язок, зник провідний інтернет і стали неможливими телефонні дзвінки.
"На цей час відомо про кількох містян, які потрапили до лікарні з травмами та важкими опіками - через влаштовані окупантами вибухи й мінометні черги по мирних мешканцях у районі БК "Сучасник"", - зазначили в телеґрам-каналі.
Енергоатом повідомив про чотирьох поранених унаслідок російських обстрілів і вибухів.
"Місцеві медики роблять все від них залежне у скрутних умовах майже повної відсутності ліків і матеріалів і намагаються врятувати їм життя та здоров’я. Деяких постраждалих сьогодні відпустять додому після необхідних процедур", - зазначили на підприємстві.
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