В Енергодарі окупанти обстріляли з мінометів мирний проукраїнський мітинг, відомо про чотирьох поранених

Про це розповіли в Енергоатомі.



"В Енергодарі серія гучних вибухів!" - ідеться в заяві



Як зазначив телеґрам-канал Енергодар, уранці 2 квітня мешканці зібралися на мирний проукраїнський мітинг, вони спілкувалися та співали гімн.



"За цим спостерігали русскофашистські окупанти. Коли енергодарці почали розходитися, під’їхали автозаки, у які загарбники почали пакувати місцевих. За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів. Нажахані енергодарці почали тікати у різні сторони", - ідеться в повідомленні.



Сирени автомобілів лунали навіть на вулицях, віддалених від місця вибуху.



У місті почали глушити зв'язок, зник провідний інтернет і стали неможливими телефонні дзвінки.



"На цей час відомо про кількох містян, які потрапили до лікарні з травмами та важкими опіками - через влаштовані окупантами вибухи й мінометні черги по мирних мешканцях у районі БК "Сучасник"", - зазначили в телеґрам-каналі.



Енергоатом повідомив про чотирьох поранених унаслідок російських обстрілів і вибухів.



"Місцеві медики роблять все від них залежне у скрутних умовах майже повної відсутності ліків і матеріалів і намагаються врятувати їм життя та здоров’я. Деяких постраждалих сьогодні відпустять додому після необхідних процедур", - зазначили на підприємстві.





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