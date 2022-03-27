Окупанти призначили "мером" Енергодара колаборанта з ОПЗЖ
Загарбники також сформували у місті так звану "народну раду"
Про це повідомив легітимний міський голова Енергодара Дмитро Орлов, - інформує Еспресо.TV.
"Офіційно повідомляємо, що створена сьогодні так звана "народна рада" на чолі з Андрієм Шевчиком не має жодного відношення до юрисдикції України", - йдеться у дописі Дмитра Орлова.
Андрій Шевчик обирався до міської ради міста атомників від ОПЗЖ. Працює провідним інженером ВП "Запорізька АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом".
- Нагадаємо, з Енергодару 28 березня планується евакуація населення легковими автомобілями.
- На неділю, 27 березня, погоджено два гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів із Маріуполя та Рубіжного
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