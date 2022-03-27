Про це повідомив легітимний міський голова Енергодара Дмитро Орлов, - інформує Еспресо.TV.



"Офіційно повідомляємо, що створена сьогодні так звана "народна рада" на чолі з Андрієм Шевчиком не має жодного відношення до юрисдикції України", - йдеться у дописі Дмитра Орлова.



Андрій Шевчик обирався до міської ради міста атомників від ОПЗЖ. Працює провідним інженером ВП "Запорізька АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом".

Нагадаємо, з Енергодару 28 березня планується евакуація населення легковими автомобілями.

На неділю, 27 березня, погоджено два гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів із Маріуполя та Рубіжного