З Енергодару 28 березня планується евакуація населення легковими автомобілями, – мер
У понеділок, 28 березня, планується відкриття "зеленого коридору" з Енергодару до Запоріжжя. Жителі зможуть виїхати на власному транспорті
Про це повідомляє мер Енергодару Дмитро Орлов.
"На завтра, 28 березня, буде формуватися колона легкових авто Енергодар - Запоріжжя. Початок формування колони завтра о 6.30 на вулиці Курчатова", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що відправлятись евакуаційна колона буде у супроводі автомобілів медиків та рятівників о 8:00.
- Нагадаємо, у неділю, 27 березня, міська рада Славутича анонсувала відкриття зеленого коридору. Однак у Київській обласній військовій адміністрації заперечують евакуацію.
- Додамо, на неділю, 27 березня, погоджено два гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів із Маріуполя та Рубіжного.
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