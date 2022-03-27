З Енергодару 28 березня планується евакуація населення легковими автомобілями, – мер

Про це повідомляє мер Енергодару Дмитро Орлов.



"На завтра, 28 березня, буде формуватися колона легкових авто Енергодар - Запоріжжя. Початок формування колони завтра о 6.30 на вулиці Курчатова", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що відправлятись евакуаційна колона буде у супроводі автомобілів медиків та рятівників о 8:00.

Нагадаємо, у неділю, 27 березня, міська рада Славутича анонсувала відкриття зеленого коридору. Однак у Київській обласній військовій адміністрації заперечують евакуацію.

Додамо, на неділю, 27 березня, погоджено два гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів із Маріуполя та Рубіжного.