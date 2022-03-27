У Славутичі анонсували "зелений коридор", однак у Київській ОВА інформацію заперечують

Про це повідомляє представник Київської ОВА Олексій Кулеба

"Сьогодні, 27.03.2022, в Київській області евакуація не відбувається. У регіоні відсутні офіційно погоджені гуманітарні коридори", – йдеться у повідомленні.

Натомість у міськраді Славутича зазначили, що планується евакуація автобусами жінок та дітей до залізничного вокзалу Києва. Жителів Київської області закликали бути уважними та зважати на обставини.

Нагадаємо, мер Славутича Юрій Фомічев заявив, що місто окуповане армією РФ.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк раніше повідомив, що з міста планується організувати "зелений коридор", проте не назвав точної дати.

Додамо, на неділю, 27 березня, погоджено два гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів із Маріуполя та Рубіжного.

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