У Славутичі анонсували "зелений коридор", однак у Київській ОВА інформацію заперечують
У неділю, 27 березня, міська рада Славутича анонсувала відкриття зеленого коридору. Однак у Київській обласній військовій адміністрації заперечують евакуацію
Про це повідомляє представник Київської ОВА Олексій Кулеба
"Сьогодні, 27.03.2022, в Київській області евакуація не відбувається. У регіоні відсутні офіційно погоджені гуманітарні коридори", – йдеться у повідомленні.
Натомість у міськраді Славутича зазначили, що планується евакуація автобусами жінок та дітей до залізничного вокзалу Києва. Жителів Київської області закликали бути уважними та зважати на обставини.
- Нагадаємо, мер Славутича Юрій Фомічев заявив, що місто окуповане армією РФ.
- Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк раніше повідомив, що з міста планується організувати "зелений коридор", проте не назвав точної дати.
- Додамо, на неділю, 27 березня, погоджено два гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів із Маріуполя та Рубіжного.
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