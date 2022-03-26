З ізольованого росіянами Славутича планують зробити гумкоридор, - голова ОВА
До ізольованого армією РФ міста Славутич планується гуманітарний коридор
Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у ефірі всеукраїнського телемарафону.
"На жаль, Славутич повністю ізольований, ворог зайшов у місто, був затриманий міський голова. Але з 9-ої ранку близько чотирьох тисяч місцевих жителів вийшли на мітинг супроти агресора. Наразі міський голова разом з командою керує гуманітарними питаннями в місті. Там бракує продуктів, засобів гігієни, медикаментів. Ці питання пробуємо вирішити, плануємо проведення гуманітарного коридору", - сказав Павлюк.
- Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що попри танки на околицях Славутича, на мітинг за Україну на головну площу міста виходить дедалі більше жителів.
- Окупанти вторглися до Славутича, захопили лікарню та викрали мера.
- Росіяни відпустили з полону мера Славутича Юрія Фомічева, міськрада працює в повному складі,
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