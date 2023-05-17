Окупанти масово перекидають техніку в Маріупольському районі

Про це він написав у телеграмі.

"Окупанти проводять масовий перекид техніки. Вдень, окрім напряму Бердянськ - Пологи, зафіксовано переміщення в напрямку Волновахи на північ Маріупольського району вантажівок з живою силою та БТРів", - пише він.

Андрющенко зазначив, що росіяни також поновили тактику нічних пересувань. За його словами, у період з 2 до 3 ночі, з Новоазовська в бік Бердянська через Азовстальську набережну зафіксовано звук проходження військової техніки.