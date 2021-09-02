Окупанти минулої доби поранили українського військового, сьогодні - ще одного
Росіяни продовжують порушувати режим припинення вогню на лінії фронту
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
1 вересня на фронті зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.
У напрямку Золотого-4 окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.
Біля Авдіївки росіяни застосували ручні протитанкові гранатомети та міномети 82-го калібру.
Поблизу Новозванівки збройні формування РФ стріляли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
У районі Причепилівки та Невельського противник обстрілював позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Широкиного окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У напрямку Пісків ворог застосовував ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.
Біля Новолуганського збройні формування Російської Федерації вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Крім того, зафіксовано проліт ворожого безпілотника, який перетнув лінію розмежування.
В результаті обстрілів вогню один військовослужбовець дістав осколкове поранення. Він у шпиталі. Стан його здоров’я – задовільний.
ЗСУ стріляли у відповідь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.
Станом на 7:00, 2 вересня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Неподалік Золотого-3 ворог двічі стріляв зі станкових станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Один український військовий отримав осколкове поранення. Його евакуювали до шпиталю. Стан його здоров’я – задовільний.
ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
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