Окупанти минулої доби поранили українського військового, сьогодні - ще одного

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.



1 вересня на фронті зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.



У напрямку Золотого-4 окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.



Біля Авдіївки росіяни застосували ручні протитанкові гранатомети та міномети 82-го калібру.



Поблизу Новозванівки збройні формування РФ стріляли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.



У районі Причепилівки та Невельського противник обстрілював позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.



Поблизу Широкиного окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



У напрямку Пісків ворог застосовував ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.



Біля Новолуганського збройні формування Російської Федерації вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.



Крім того, зафіксовано проліт ворожого безпілотника, який перетнув лінію розмежування.



В результаті обстрілів вогню один військовослужбовець дістав осколкове поранення. Він у шпиталі. Стан його здоров’я – задовільний.



ЗСУ стріляли у відповідь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.



Станом на 7:00, 2 вересня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.



Неподалік Золотого-3 ворог двічі стріляв зі станкових станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Один український військовий отримав осколкове поранення. Його евакуювали до шпиталю. Стан його здоров’я – задовільний.



ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

