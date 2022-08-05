Окупанти можуть діяти п’ятьма - сімома ударними групами навколо Бахмута, - ISW
Росія може утримувати від п'яти до семи ударних груп невідомого розміру навколо Бахмута
Про це звітує Інститут дослідження війни - ISW.
"Російські війська, ймовірно, діють п’ятьма - сімома ударними групами невідомого розміру навколо Бахмута, виходячи з опису українського Генштабу російських нападів у цьому районі", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають експерти, останні звіти Генерального штабу України найчастіше вказують на Вершини, Соледар, Кодеми, Бахмут і Яковлівку як неодноразові об’єкти локалізованих зосереджених російських зусиль навколо Бахмута.
Як повідомляється, російські угруповання, які атакують ці цілі, наразі діють з прилеглих населених пунктів Покровське, Стреапівка, Роти, Семигір’я та Відродження.
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