Про це звітує Інститут дослідження війни - ISW.



"Російські війська, ймовірно, діють п’ятьма - сімома ударними групами невідомого розміру навколо Бахмута, виходячи з опису українського Генштабу російських нападів у цьому районі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають експерти, останні звіти Генерального штабу України найчастіше вказують на Вершини, Соледар, Кодеми, Бахмут і Яковлівку як неодноразові об’єкти локалізованих зосереджених російських зусиль навколо Бахмута.

Як повідомляється, російські угруповання, які атакують ці цілі, наразі діють з прилеглих населених пунктів Покровське, Стреапівка, Роти, Семигір’я та Відродження.

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