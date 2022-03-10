Окупанти можуть підірвати склади аміаку на Харківщині, аби звинуватити ЗСУ, - Служба безпеки

Про це повідомили у Службі безпеки України, передає Еспресо.TV.



"Держава-терорист продукує фейки, аби виправдати свої звірства і звинуватити в них Україну. Наприклад, російські окупанти всерйоз розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, аби звинуватити у цьому ЗСУ. За нашими даними, проробляються варіанти вчинення й інших провокацій", - зазначили у відомстві.



При цьому в СБУ наголосили, що в російські фейки ніхто не повірить – ні українці, ні весь цивілізований світ, ні навіть свої ж співвітчизники.



У спецслужбі також додали, що напад РФ на пологовий будинок та лікарню в Маріуполі – це нелюдський вчинок, за який окупантам обов’язково доведеться суворо відповідати: і перед українськими воїнами, і перед Гаазьким трибуналом.



Відтак, Росія вже намагається запускати різноманітні фейки про обстріл Маріуполя. Мовляв, пологовий будинок давно не працював, там була база військових, а фото і відео руйнувань взагалі постановочні.



"Вигадати таке може тільки збочена фантазія. Як і інші фейки про секретні тюрми в Україні, біологічну зброю, хімічні атаки та навіть бойових кажанів (мабуть, теж "бандерівців і нацистів"?), про яких офіційно говорить російське міноборони", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо. у четвер, 10 березня, російські окупанти нанесли авіаудар по території селища Селекційне в Харківському районі. Внаслідок ворожих дій загинула 73-річна жінка.

Додамо, у Харкові й на Харківщині російські снаряди влучили в ТРЦ і житловий будинок, унаслідок чого загинули чотири людини, ще одну дівчинку ушпиталили.

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