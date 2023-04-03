Окупанти можуть призвати на військову службу українську молодь з ТОТ, - Федоров

Про це інформує мер Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що з квітня можуть розпочати призов юнаків з ТОТ на строкову службу.

При цьому Федоров написав, що загарбники раніше заявляли про те, що не призиватимуть молодь з окупованих територій на службу в армії. Проте згодом вони самі ж спростували свої слова. Причиною стало те, що в законі про весняний призов, який днями підписав президент РФ Володимир Путін, немає виключень для призовників з ТОТ.

"В будь-який момент нашу молодь можуть призвати в армію і відправити помирати за ворога", - написав мер Мелітополя.

Також він учергове наголосив на необхідності виїжджати з окупації, адже лишатися там смертельно небезпечно.