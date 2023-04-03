Окупанти можуть призвати на військову службу українську молодь з ТОТ, - Федоров
Російські загарбники можуть призвати в армію українську молодь, яка перебуває на тимчасово окупованих територіях
Про це інформує мер Мелітополя Іван Федоров.
Він зазначив, що з квітня можуть розпочати призов юнаків з ТОТ на строкову службу.
При цьому Федоров написав, що загарбники раніше заявляли про те, що не призиватимуть молодь з окупованих територій на службу в армії. Проте згодом вони самі ж спростували свої слова. Причиною стало те, що в законі про весняний призов, який днями підписав президент РФ Володимир Путін, немає виключень для призовників з ТОТ.
"В будь-який момент нашу молодь можуть призвати в армію і відправити помирати за ворога", - написав мер Мелітополя.
Також він учергове наголосив на необхідності виїжджати з окупації, адже лишатися там смертельно небезпечно.
- 3 квітня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти розпочали будівництво трьох нових ліній оборони на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
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