Окупанти на Донбасі чотири рази порушили "тишу"

Про це повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

Біля населеного пункту Широкиного противник двічі вів вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібру. Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Окрім того, поблизу селища Шумів ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру і стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військових об'єднаних сил немає. На обстріли російських найманців бійці ЗСУ відкривали вогонь.

"Щодо дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.