Окупанти на Донбасі чотири рази порушили "тишу"
Російські найманці на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню з початку доби, українські військовослужбовці не постраждали
Про це повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.
Біля населеного пункту Широкиного противник двічі вів вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібру. Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Окрім того, поблизу селища Шумів ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру і стрілецької зброї.
Бойових втрат серед військових об'єднаних сил немає. На обстріли російських найманців бійці ЗСУ відкривали вогонь.
"Щодо дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.
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