Окупанти на Донбасі двічі обстріляли українські позиції

Про це повідомляє прес-служба ООС.



Зокрема, біля Водяного, що на Приазов’ї, противник застосував ручні протитанкові гранатомети.



Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.



Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.



Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.



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