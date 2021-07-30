Окупанти на Донбасі двічі обстріляли українські позиції
Протягом поточної доби, 30 липня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню
Про це повідомляє прес-служба ООС.
Зокрема, біля Водяного, що на Приазов’ї, противник застосував ручні протитанкові гранатомети.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
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