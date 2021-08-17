Окупанти на Донбасі мінують прилеглі до лінії зіткнення території, - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

"11 серпня ц.р. з Росії прибуло близько 10 вантажних автомобілів з боєприпасами і протитанковими та протипіхотними мінами", - йдеться в повідомленні.

Так, протягом минулого тижня здійснювалось інтенсивне мінування прилеглої до лінії зіткнення території мінами ПОМ-2, ПМН-2, МОН, ОЗМ-72, які заборонені міжнародними Конвенціями.

Зазначається, що мінно-вибухові загородження встановлювались як засобами дистанційного мінування, так і диверсійно-розвідувальними групами окупантів. Водночас інтенсивне мінування місцевості призводить до втрат серед особового складу підрозділів російських окупаційних військ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb