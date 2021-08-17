Окупанти на Донбасі мінують прилеглі до лінії зіткнення території, - розвідка
Російські окупаційні війська здійснюють мінування місцевості на Донбасі та продовжують перекидати техніку та боєприпаси
Про це повідомляє Головне управління розвідки України.
"11 серпня ц.р. з Росії прибуло близько 10 вантажних автомобілів з боєприпасами і протитанковими та протипіхотними мінами", - йдеться в повідомленні.
Так, протягом минулого тижня здійснювалось інтенсивне мінування прилеглої до лінії зіткнення території мінами ПОМ-2, ПМН-2, МОН, ОЗМ-72, які заборонені міжнародними Конвенціями.
Зазначається, що мінно-вибухові загородження встановлювались як засобами дистанційного мінування, так і диверсійно-розвідувальними групами окупантів. Водночас інтенсивне мінування місцевості призводить до втрат серед особового складу підрозділів російських окупаційних військ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 31.24Продаж 31.61
- Актуальне
- Важливе