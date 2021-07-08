Окупанти на Донбасі обстріляли позиції Об’єднаних сил із забороненої зброї, поранено українського військового

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Опитне окупант обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-го калібру.

У напрямку населеного пункту Піски російські найманці двічі обстріляли позиції українських захисників із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Мар’їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав кульове поранення. Воїн знаходиться у лікувальному закладі, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я – задовільний.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb